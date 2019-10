Duizenden jaren Rotterdamse geschiedenis in beeld

Hoe zag het gebied waar nu de Tweede Maasvlakte is er achtduizend jaar geleden uit? Of het huidige centrum van Rotterdam zo’n achthonderd jaar geleden? Dat is te zien op aquarellen van Martin Valkhoff van Archeologie Rotterdam. De kunstenaar maakte het werk op basis van opgravingen.

Een tentoonstelling met werk van Valkhoff wordt donderdag geopend in de hal van de centrale bibliotheek in Rotterdam. Daar zijn ook de bijbehorende opgegraven voorwerpen te zien. Een reis van eeuwen door de geschiedenis van Rotterdam.

Een groen gebied met veel water en op de achtergrond een wat hoger gelegen duin. Valkhoff heeft een aquarel gemaakt van het gebied waar nu de Tweede Maasvlakte is. Daar zijn onder meer zaden, botjes, houtskool en een rugwervel van een snoek opgegraven.

Niet verzonnen

"Het landschap dat ik heb geschilderd is gebaseerd op sonderingen en boringen die daar zijn gedaan", zegt Valkhoff. "De archeologen hebben mij gegevens aangereikt. Later zijn er nog aanpassingen gedaan nadat er specialisten naar hebben gekeken. Het is helemaal niet verzonnen."

Ook het ontstaan van Rotterdam is te zien in het werk van Valkhoff. In het jaar 1270 werd een dam in de Rotte gelegd. Daar kwam een houten sluis in. Rond de dam en de sluis werden houten huizen gebouwd. Een vijfluik laat die periode zien.

"De houten sluis hebben we opgegraven rond 1990", vertelt Valkhoff. "Veel aan dit plaatje is niet verzonnen. We hebben ook zo'n bootje gevonden. En we hebben vastgesteld dat de eerste huizen op de dam van hout waren."

Hondje

Valkhoff heeft wel de vrijheid genomen om details naar z'n hand te zetten. "Ik laat heel vaak m'n eigen hondje in m'n schilderijen terugkeren. Dus hier zit hij, onze Snoek", wijst hij aan op het bootje dat de sluis in vaart.

Al meer dan dertig jaar werkt Martin Valkhoff voor Archeologie Rotterdam. Door zijn schilderijen krijgen opgegraven voorwerpen een gezicht. Zo wordt de vroege geschiedenis van de stad in beeld gebracht. Het vroegste werk is dus van achtduizend jaar geleden. Het meest recente is een aquarel van de Laurenskerk in de 17e eeuw. Van de periode daarna zijn archiefstukken en schilderijen die kunnen vertellen hoe Rotterdam eruit zag.

De tentoonstelling 'Rotterdamse archeologie door de ogen van Martin Valkhoff' is vanaf vrijdag 1 november te zien in de hal van de centrale bibliotheek aan de Hoogstraat in Rotterdam.