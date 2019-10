Inval in huis Dirksland onderdeel van onderzoek naar Panama Papers

Eerder op donderdag is een inval geweest in zijn woning aan de Vroonweg in Dirksland. Daarbij is zijn administratie in beslag genomen.

Volgens een woordvoerder maakte de 55-jarige man gebruik van buitenlandse vennootschappen die naar voren kwamen in de Panama Papers. Het onderzoek loopt al een jaar.

Bij de doorzoeking van het huis heeft de FIOD ook wapens gevonden. Die zijn overgedragen aan de politie.

Panama Papers

De FIOD doet onderzoek naar informatie afkomstig uit de Panama Papers. Daarbij gaat het vooral om constructies die het mogelijk maken om geld buiten het zicht te houden van de belastingdienst. Een bedrijf in Panama bood constructies aan om geld buiten de belastingdienst om te houden.

Vorig jaar maakte de FIOD bekend dat ze bezig zijn met vijf strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen door middel van constructies die bekend werden door middel van de Panama Papers. Die onderzoeken zijn nog aan de gang. Of er nog meer van dit soort zaken spelen in onze regio is niet bekend gemaakt.