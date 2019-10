Bekir E. geeft Hümeyra de schuld van haar eigen dood

De verdachte heeft dat gezegd in het psychologische onderzoek dat naar hem is gedaan. Daaruit blijkt verder dat E. een hele lijst aan psychologische problemen heeft. "Volgens de onderzoekers is hij verminderd toerekeningsvatbaar."

E. verklaart dat Hümeyra hem pestte en dat dat hem aanzette tot zijn daad. De twee hadden kort een relatie.

Bekir E. schoot het slachtoffer eind vorig jaar op klaarlichte dag dood op een school in Rotterdam. Hij had haar daarvoor maandenlang gestalkt.

"De familie wordt door het rapport gesterkt in het idee dat dit allemaal voorkomen had kunnen worden", zegt advocate Nelleke Stolk. "De belangrijkste hoop voor de familie is dan ook niet dat er een hele hoge straf komt, maar dat dit nooit meer voorkomt. Dan denk je dus aan een passende tbs-straf. En met dit rapport in handen, komt dat een stuk dichterbij."

Bekir E. zit nog altijd vast in afwachting van zijn rechtszaak. Die zaak wordt op 14 november inhoudelijk behandeld.