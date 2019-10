Capelse kapster Leny geknipt voor minima

Elke woensdag staat Leny in de bibliotheek in Capelle aan den IJssel. Gedurende deze dag komen er mensen langs die zelf geen geld hebben voor de kapper, maar er wel representatief uit willen zien voor een eventueel sollicitatiegesprek.

Luisterend oor

"Bij dames doe ik het haar en de make-up. Ze krijgen ook geld voor kleding, hierna ga ik beneden zitten bij Brownies & Downies om even met ze te praten", vertelt Leny. Ze vindt het belangrijk om naast een goede knipbeurt een luisterend oor te bieden.

Vandaag zit Susan Boer bij Leny in de kappersstoel. Susan is na het overlijden van haar man in een diep dal terecht gekomen. Ze vergat haar rekeningen te betalen en dit heeft voor grote financiële problemen gezorgd. "Ik zit in de vrijwillige bewindvoering, dus vijftig euro in de week."

Weer vrouw voelen

De leuke middag doet Susan veel goed: "Gratis knipbeurt, een keertje leuk opgemaakt. Dan voel je jezelf ook weer een keer vrouw", vertelt Susan geëmotioneerd.

Wanneer Leny klaar is met de haren, begint ze met Susan haar make-up. De oogschaduw en lipstick worden zorgvuldig uitgekozen. "Ik kijk altijd naar de persoon zelf. Het moet wel bij ze passen. Ik gebruik nooit te veel make-up."

Nadat Susan het eindresultaat heeft gezien, staan de tranen in haar ogen. Ze vliegt kapster Leny in de armen: "Bedankt voor je goede werk."