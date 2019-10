Kijk FC Rijnmond Extra terug: Alles over de eerste dag van Dick Advocaat bij Feyenoord

Het eerste wat Thomas Verhaar opviel aan de antwoorden van Dick Advocaat op de persconferentie was de gelijkenis toen Advocaat bij Sparta aantrad als interim trainer. "Dit is exact hetzelfde als wat hij toen bij ons, bij Sparta, over Alex Pastoor zei. 'Jullie hebben de trainer in de steek gelaten, anders had hij hier nog wel gezeten en hadden jullie wat hoger gestaan.' Hij voegde er ook aan toe dat hij ons eigenlijk niet goed genoeg vond."

Wat opviel op de eerste training van de selectie van Feyenoord onder leiding van Dick Advocaat was de prominente rol die Jan-Arie van der Heijden kreeg. Dat werpt de vraag op wat er met aankoop Marcos Senesi gaat gebeuren. Volgens Dennis van Eersel is dat duidelijk. "Op de training zagen we een positiespel met een beoogde basisploeg. Daar stond opeens Van der Heijden heel duidelijk in. Dat was mijn eerste vraag aan Advocaat, hoe hij tegen Senesi aankijkt. Ik vind het vrij duidelijk hoe hij daar tegenaan kijkt."

De assistent die Dick Advocaat meenam naar Feyenoord, Cor Pot, is ook geen onbekende van Thomas Verhaar. Volgens Verhaar is Pot met name van belang voor Advocaat, maar minder bezig met de spelersgroep. "Cor Pot is voor de spelers niet extreem zichtbaar. Op het veld pakt hij af en toe één-op-één iemand erbij, maar hij doet geen hele duidelijke coaching of oefeningen op het veld. Maar ik begreep vanuit de trainerskamer dat hij één van de weinigen is die tegengas gaf aan Dick Advocaat."

