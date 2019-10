Uniek kijkje in de Rotterdamse onderwereld

Bij De Maand van de Onderwereld denk je misschien aan bekende Rotterdamse criminelen, maar in deze periode gaat het om wat er zich allemaal onder je voeten afspeelt. Onder de grond - onder straat, stoep, groen of water - wordt het namelijk steeds drukker. Daarover worden deze maand tentoonstellingen, lezingen en documentaires georganiseerd.

Het krioelt onder de grond van onmisbare kabels, leidingen en andere voorzieningen die Rotterdam leefbaar en bereikbaar houden. Ook zit er een rijke geschiedenis verborgen in de ondergrond. Voor Rotterdam reden genoeg om de ondergrond jaarlijks in de etalage te zetten en er een kijkje te nemen.



De Maastunnel is een van de blikvangers tijdens de Maand van de Onderwereld. Na 75 jaar is de tunnel dit jaar helemaal opgeknapt en je kunt als een mol de ondergrondse geheimen van de tunnel leren kennen, tot aan het diepste punt van het ventilatiegebouw.

Chris Natuurlijk

In het programma Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond wordt komende zaterdag ook aandacht besteed aan de Maand van de Onderwereld. Tijdens Allerzielen, een dag waarop katholieken hun doden herdenken, gaat presentatrice Chris Vemer met Jet Manhro en Taco Noorman naar de Algemene Begraafplaats Crooswijk in Rotterdam.

Op vrijdag 22 november is er een excursie over Begraafplaats Crooswijk.