Youp van 't Hek: 'Jongens, het is maar een grapje'

Je hebt cabaretier Youp van 't Hek misschien al voorbij zien komen bij TV Rijnmond vanwege zijn 'Rotterdam-tour' de komende weken, maar Ruud de Boer van Radio Rijnmond wist hem drie kwartier lang vast te houden in z'n kleedkamer.

Na enig 'protest' was Youp toch heel open over zijn carriere. Zijn herstel na een zware operatie. En over 'zijn Rotterdam'. Wat maakt het publiek uit Zuid-Holland zo prettig om voor te spelen?

Leek het lange tijd dat de meeste heilige huisjes tegen de vlakte waren, veren ze nu in rap tempo weer op. Let Van 't Hek de laatste tijd meer op z'n woorden? "Ja maar hoor eens. Ik ben het, een ca-ba-re-tier. Het is een grapje!"

Luister nu al naar het kleedkamergesprek met Youp van 't Hek, door de afbeelding te swipen en op het audio-icoontje te klikken. Of luister volgende week donderdagavond om 19:00 uur naar Radio Rijnmond.