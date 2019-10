Klimaatactiviste Greta Thunberg heeft geen tijd voor Rotterdam

De jonge Zweede klimaatactiviste Greta Thunberg komt niet naar Rotterdam. De gemeenteraad had haar uitgenodigd, maar ze is te druk, schrijft de raadsgriffier.

De 16-jarige Thunberg zit op dit moment in Zuid-Amerika. Een bezoek aan Nederland past niet in haar reisplanning, laat haar vertegenwoordiger weten. Thunberg weigert te vliegen en reist alleen per boot.

Thunberg krijgt op 20 november in Den Haag de Kindervredeprijs. Dat leek de Partij voor de Dieren een goed moment om haar ook naar Rotterdam te halen.