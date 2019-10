Pizzaschuifmethode populair bij plofkrakers

Het is weer donderdag en daar hoort in onze regio tegenwoordig een plofkraak bij, lijkt het. Voor de vierde donderdag op rij is er namelijk met veel geweld een geldautomaat opgeblazen, dit keer in Dordrecht. Volgens criminoloog Jasper van der Kemp is de schade steeds groter, omdat criminelen tegenwoordig graag de pizzaschuifmethode gebruiken.

Vroeger werd bij plofkraken gas naar binnen geblazen. Dat werd dan aangestoken. "Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van de pizzaschuifmethode. Explosieven worden aan het einde van een stok bevestigd", legt Jasper van Kempen uit.

Daarna wordt volgens de criminoloog van de Vrije Universiteit Amsterdam een klein bedrag gepind om de stok naar binnen te kunnen schuiven. "Er worden steeds zwaardere explosieven gebruikt waardoor de schade moeilijker in te schatten is." Van Kempen zegt zich zorgen te maken over de nieuwe tendens.

Voorgeleiding

Donderdagochtend konden na de plofkraak al vrij snel vijf verdachten worden aangehouden. Het gaat om Amsterdammers van 21-26 jaar oud. Ze worden vrijdag voorgeleid.

"Die vijf mannen zijn aangehouden na een tip van een getuige", zegt Mirjam Boers van de politie Eenheid Rotterdam tegen Rijnmond. "Op de A15 en op de N3 hebben we een auto stil kunnen zetten. Dat leverde meteen vijf aanhoudingen op."

In de afgelopen weken zijn er ook plofkraken geweest in Vlaardingen en Spijkenisse. Na de plofkraak in Vlaardingen zijn ook mensen in Amsterdam aangehouden. De politie kan nog niet zeggen of er een link is, maar onderzoekt dat uiteraard wel.

Lucratief

Wat de buit is van de plofkraak in Dordrecht is nog onbekend.

Jasper van der Kemp wijst er op dat een plofkraak lucratief kan zijn. "In rechtbankverslagen van eerdere zaken komen bedragen van tienduizenden euro's voor."

Beluister de interviews van Rijnmond met Mirjam Boers van de politie en criminoloog Jasper van der Kemp van de Vrije Universitiet Amsterdam via de link hierboven.