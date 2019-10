In één nacht tientallen auto's opengebroken in Rotterdam-Hoogvliet

In Rotterdam-Hoogvliet is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in tientallen auto's. De inbrekers hadden het vooral voorzien op Skoda's en Renaults. Bij de auto's zijn de zijruiten ingeslagen en airbags meegenomen.

Melanie Kieviet is één van de slachtoffers. Haar Clio van 2,5 jaar staat normaal voor de deur aan de Bongweg, maar ze had hem deze keer iets verder weg geparkeerd. "Ik kwam vanmorgen om kwart over negen bij mijn auto en in eerste instantie had ik niets door. Maar toen zag ik glas op mijn stoel." Haar stuur blijkt opengebroken en de airbag is weg.

Als ze bij buren gaat navragen of iemand iets gezien of gehoord heeft, blijkt dat ze bij lange na niet het enige slachtoffer is. Ook aan de Fuik en Kribbinge zijn airbags weg. "De auto van mijn overbuurman is weggetakeld. De man van de takelwagen zei dat hij vandaag al achttien meldingen heeft gehad. En dat allemaal in één nacht." Ook in Schiedam en Spijkenisse zouden volgens hem die nacht auto's zijn opengebroken.

Ene na andere slachtoffer meldt zich

Op de Facebookpagina 'Wat Is Er Aan De Hand In Hoogvliet' meldt het ene na het andere slachtoffer zich. Daar staan ook foto's van meer beschadigde auto's. Toch heeft niemand iets van de rooftocht gemerkt.

Melanie heeft nog geluk gehad, want haar kofferbak lag vol waardevolle spullen. "Ik ben fotografe en mijn hele studio lag in de auto. Dat hebben ze laten liggen; een geluk bij een ongeluk." Ze schat de schade aan haar auto zeker duizend euro. Ze is gelukkig all risk verzekerd en gaat vrijdagochtend telefonisch aangifte doen.