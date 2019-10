Politiechef Rotterdam: 'Stalking heeft allerhoogste prioriteit'

Dat heeft waarnemend politiechef van de Eenheid Rotterdam Hans Vissers donderdagmiddag gezegd tegen de gemeenteraad. De topprioriteit gaat wel ten koste van andere zaken. Welke dat zijn is nog niet bekend.

Politiechef Vissers kwam naar het stadhuis voor een bespreking van het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de aanloop naar de dood van Hümeyra. Dat is eerder deze maand verschenen. De conclusie van het rapport was dat hulpinstanties bij de aanpak van de stalking "ernstig tekort zijn geschoten bij de bescherming van Hümeyra."

Gemaakte fouten

Op 18 december vorig jaar werd het 16-jarige meisje door haar ex-vriend gedood in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. Hümeyra en haar familie hadden de maanden daarvoor veel contact gehad met de politie. Meerdere keren had de scholier aangifte gedaan van stalking en mishandeling door haar ex-vriend Bekir E.

Maar er was een versnipperende aanpak, een slechte uitwisseling van informatie en geen regie in deze zaak. Ook werd de werkinstructie van stalking niet gebruikt. Volgens politiechef Hans Vissers was het systeem nog niet helemaal ingevoerd. Dat zou pas eind 2019 afgerond worden. De politie had de invoering niet de hoogste prioriteit gegeven, volgens de politiechef door de grote werkdruk binnen het korps.

Inmiddels is het systeem ingevoerd en in gebruik. Op de vraag van de gemeenteraadsleden of een zaak als die van Hümeyra nooit meer kan voorkomen, zei Vissers dat hij die garantie niet kan geven.

Registratie contactverbod

De waarnemend politiechef sprak de wens uit dat er snel een goede registratie komt van opgelegde contactverboden. Nu is dat nog niet het geval. Minister Grapperhaus van Justitie heeft gezegd dat te willen invoeren.

Tijdens het debat hadden de gemeenteraadsleden veel kritiek op de politiechef Vissers en waarnemend hoofdofficier van Justitie Rene de Beukelaer. Ze zeiden beiden dat hun organisaties ernstig tekort geschoten zijn. Ook wezen ze er op dat procedures veranderd zijn of veranderd gaan worden.