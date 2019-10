Kinderen in Krimpen opgeleid tot verkeersbrigadier

Een kinderverkeersbrigade is een zeldzaamheid geworden, maar in Krimpen aan den Ijssel is het bittere noodzaak. De Johannes Calvijnschool ligt aan een drukke doorgaande weg waar veel verkeer overheen gaat. Verkeersagent Rob Koster leidt kinderen op tot verkeersbrigadiers. Kids van een jaar of tien krijgen daarmee een grote verantwoordelijkheid.