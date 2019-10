Donorregistratie ook voor moslims een ingewikkeld vraagstuk

Moet je nou wel of geen donor worden én wat moet je doen om je op de juiste manier te registreren? Veel mensen worstelen met deze vragen. Daarom worden er door stichting Inclusia informatiebijeenkomsten georganiseerd in Rotterdam in samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Leonieke Schouwenburg en Souad Achour gaan langs allerlei plekken en organisaties. Donderdagavond waren ze te gast bij stichting Vader & Zoon Feijenoord om een aantal Marokkaanse mannen te informeren.

"Het doel van de avond is dat we mensen na willen laten denken over donorregistratie zodat ze zich uiteindelijk registreren", legt Leonike Schouwenburg uit. "Het is jouw lichaam, jouw keuze. Maak deze keuze met je gezin samen zodat iedereen ook weet wat je geregistreerd hebt."

Volgens Schouwenburg is het informeren van mensen met een migratie-achtergrond belangrijk omdat ze zich niet of weinig registreren. "Ze staan er of helemaal niet bij stil of hebben niet voldoende informatie", legt ze uit.

"Ook het geloof speelt een rol. Mensen weten vaak niet of het binnen de islam mag en dus gaan ze ervan uit dat het niet mag en dus registreren ze zich niet. Wij raden aan om het in je eigen moskee te bespreken omdat er verschillende visies zijn."

Al snel wordt duidelijk dat er verschillende meningen zijn bij de mannen als het gaat om donor zijn binnen de islam.



"Ik heb nog geen beslissing genomen", vertelt Mohammed Saidi. "Ik denk wel dat het mag in de islam omdat een aantal belangrijke islamgeleerden daar een uitspraak over hebben gedaan. Het is volgens hun toegestaan."

Elhoisine Aouragh denkt daar anders over. "Organen doneren mag niet als moslim. Je moet in zijn geheel naar de heer gaan. Ik vind dit soort informatie-avonden wel goed en interessant. Het kan mensen helpen bij het maken van de juiste keuze."