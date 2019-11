Rotterdamse raad nog niet overtuigd van betere afhandeling stalkingszaken

In de Rotterdamse gemeenteraad wordt nog verdeeld gereageerd op de verbeteringen die zijn aangekondigd om voortaan slachtoffers van stalking te beschermen. Vorig jaar december overleed de toen 15-jarige Humeyra nadat ze door haar ex-vriend werd vermoord in het fietsenhok van haar school in Rotterdam-West.

Alle hulpinstanties hebben toen gefaald in de bescherming van Humeyra. Nu zeggen ze de zaken heel anders en veel beter aan te pakken in dit soort zaken.

De schok was groot toen een paar weken geleden het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid uitkwam na de moord op de scholier Humeyra. Zij werd na het verbreken van haar relatie lastig gevallen en mishandeld door haar ex-vriend Bekir E. Na meer dan 60 telefoontjes naar de politie, diverse aangiften, contact met ruim 50 hulpverleners en een contactverbod voor haar ex ging het toch mis. Humeyra werd door haar ex-vriend vermoord. Iets waar zij en haar familie altijd bang voor waren geweest.

Slechte samenwerking

Na uitvoerig onderzoek bleek dat politie, Openbaar Ministerie, Veilig Thuis en de reclassering totaal niet goed hebben samengewerkt. Iedere organisatie deel zijn eigen taken, maar informatie werd niet veel uitgewisseld. Alle hulpinstanties beloofden beterschap. Gisteren ging de gemeenteraad van Rotterdam met politie, justitie, wethouder Bokhove, die verantwoordelijk is voor Veilig Thuis en burgemeester Aboutaleb in gesprek.

Bijna 7 uur duurde de vergadering. De advocaat van de familie van het vermoorde meisje was ook bij het debat aanwezig. Zij zei dat de familie hoopt dat de partijen hun verantwoording zouden nemen en dat dit nooit meer zal gebeuren.

Er werden toezeggingen gedaan. Zo zei wethouder Bokhove dat de kans dat Veilig Thuis nu weer een inschattingsfout maakt kleiner is. Als nu een advies over de bescherming van het slachtoffer komt, overlegt de organisatie met politie en justitie. Bij de zaak van Humeyra zagen hulpverleners de zaak als stalking, alleen Veilig Thuis schatte de zaak in als eer gerelateerd. Wat de uiteindelijk bescherming anders maakte.

Meer controles gevraagd

Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam vindt dat wethouder Bokhove te weinig controleert of Veilig Thuis nu ook echt beter werkt. Dat het niet alleen op papier zo is. Christine Eskes van het CDA gelooft wel dat de organisatie verbeteringen doorvoert, maar hamert ook op meer controle van de gemeente. “Wat ik wil is dat de wethouder Veilig Thuis niet op haar woorden gelooft, maar ook regelmatig zelf controles wil gaan doen”. De wethouder heeft aangekondigd dat wel voor te willen.

Burgemeester Aboutaleb stelde voor dat alle partijen die bij dit soort zaken betrokken zijn, regelmatig met elkaar om tafel gaan zitten om te kijken of de samenwerking goed verloopt. Ook is voorgesteld dat een van de partijen aan de bel moet trekken als het niet goed gaat.

D66 en DENK twijfelen of die samenwerking nu wel ineens snel en soepel zal verlopen. Volgens D66 moet er een flinke cultuuromslag komen en de vraag is of dat zo maar ineens gaat lukken. Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf stelde voor dat Aboutaleb een soort regisseur moest worden, die de leiding kon nemen.

Burgemeester Aboutaleb zelf zei dat dit niet kan. “Ik kan niet tegen het Openbaar Ministerie zeggen dat ik vanaf vandaag de baas ben, omdat ik de gemeente ben. Dat gaat ’t OM niet slikken en het is ook tegen de wet”

Op 12 november praat de gemeente verder over deze zaak.