Het weer vandaag: regenachtig en waterkoud

Vandaag is het bewolkt met vanochtend vanuit het zuidwesten perioden met regen en motregen. Het wordt een waterkoude dag. De temperatuur loopt langzaam op naar 13 graden aan het eind van de middag.

De zuidoostenwind neemt toe tot matig en aan zee tot (vrij) krachtig, kracht 4 tot 6. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur loopt verder op naar 14 graden. De zuidenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.

Morgen is af en toe de zon te zien en valt er slechts verspreid een enkele bui. Met een middagtemperatuur van 14 graden is het zacht. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en aan zee tot krachtig of hard, windkracht 5 tot 7.

De dagen erna zien er wisselvallig en vrij zacht uit. Er is veel bewolking met nauwelijks zon en er valt af en toe regen of een bui. De temperatuur gaat langzaam weer wat omlaag naar 10 graden op woensdag. De nachten verlopen voorlopig vorstvrij.