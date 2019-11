Busje vol gestolen elektrische fietsen onderschept

De politie heeft in Capelle aan den IJssel een bestelbusje onderschept met gestolen elektrische fietsen. Dat gebeurde donderdagavond op de Algeraweg. De bestuurders waren volgens de politie onderweg naar het buitenland.

Agenten hoorden dat er iets verderop bij de Hoge Vijver in Krimpen aan den IJssel fietsen werden ingeladen in een bestelauto met buitenlands kenteken en daarop werd de wagen in Capelle aan de kant gezet.

In de bus zaten twee mannen van 30 en 43 jaar. Ze kwamen met een factuur van de fietsen, maar die klopte volgens de agenten niet.

Naar Polen

"De agenten merkten echter zeer scherp op dat de datum van die getoonde factuur daags lag voor het moment dat één van de aangetroffen fietsen daadwerkelijk pas zou worden gestolen", aldus de politie op Facebook.

Op het navigatiesysteem zagen ze dat het stel onderweg was naar Polen. Een van de E-bikes bleek inderdaad te zijn gestolen in Rotterdam-Alexander.

In de cel

De twee mannen zitten vast. "Onderzoek moet uitwijzen of de aangehouden verdachten te goeder trouw hebben gehandeld, of niet."