Buurt geschokt na dodelijke woningbrand Sommelsdijk

De schrik zit er goed in bij de bewoners van Sommelsdijk en het aangrenzende Middelharnis. Veel mensen schrokken midden in de nacht wakker van de vele sirenes van politie, brandweer en ambulances.

Een felle, uitslaande brand woede in een woning aan de Oudelandsedijk. De brand brak rond 03:30 uur uit door nog onbekende oorzaak. "Ik kan het eigenlijk nog niet geloven", zegt een buurtbewoonster vrijdagochtend op Radio Rijnmond.



In het huis werd later een lichaam gevonden. Het gaat volgens de brandweer waarschijnlijk om de bewoner van het huis.

Volgens de buurt woonde de bewoner al jarenlang in het huis en leidde hij een teruggetrokken bestaan. "Het is verschrikkelijk als je zo aan je einde komt. Ik heb er geen woorden voor." De schade aan de woning is volgens de brandweer enorm.