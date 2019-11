Hof ziet af van gijzeling AD-journaliste

Het gerechtshof in Den Haag ziet af van gijzeling van AD-journaliste Nadia Berkelder. De verslaggeefster van het AD-Rotterdams Dagblad heeft consequent geweigerd in een strafzaak een verklaring als getuige af te leggen, met een beroep op haar verschoningsrecht. Eerder dreigde de onderzoeksrechter van het hof tot gijzeling te zullen overgaan. Op een zitting vrijdag haalde het hof een streep door dat scenario.

Volgens het hof is er niet voldaan aan het vereiste van de zogeheten "dringende noodzaak" om over te gaan tot gijzeling. Het hof kwalificeerde de journaliste wel als "weigerachtige getuige". Zij kon zich volgens het hof niet beroepen op haar verschoningsrecht.

De zaak draait om een geldbedrag dat bij verdachte Mourad T. is gevonden. Advocaat Inez Weski, die Mourad T. bijstaat, riep Berkelder op omdat zij als enige onafhankelijke getuige bij de aanhouding aanwezig was.

Volgens het AD was ze erbij toen in een appartement in het centrum van Rotterdam een tas met geld en automatische wapens werd gevonden. Berkelder beroept zich op haar verschoningsrecht. Mourad T. werd veroordeeld tot vier jaar cel en ging in hoger beroep. Die zaak dient donderdag. In alle verhoren zou Berkelder geweigerd hebben om vragen te beantwoorden.

Vorige week heeft de rechtbank in Rotterdam de Vlaardingse NOS-journalist Robert Bas een dag vastgehouden, omdat hij weigerde te antwoorden in een rechtszaak over de vergismoord in Berkel en Rodenrijs. Hij werd vrijgelaten, omdat de vragen die gesteld werden onder het verschoningsrecht vallen.