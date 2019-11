Rotterdamse fabriek profiteert van E10 aan de pomp

De duurzame brandstof wordt gemaakt in de volledig geautomatiseerde fabriek aan de Merwedeweg. De fabriek draait vol continue en produceert 550.000 m3 ethanol per jaar ofwel 550 miljoen liter, goed voor een omzet van 400 miljoen euro. En dat terwijl drie jaar geleden de vorige eigenaar nog met een miljardenschuld failliet ging.

Alco Energy uit België zag toch kansen en nam de fabriek van het Spaanse Abengoa over. Het Europese besluit om alternatieve energiebronnen te stimuleren heeft zeker bijgedragen aan het succes, stelt fabrieksmanager Robine Koning. ”Andere landen gingen ons al voor, maar sinds 1 oktober moeten ook Nederlandse tankstations benzine aanbieden waarin maximaal 10 procent bio-ethanol zit. Elke druppel die we nu maken, wordt verkocht.”

Grootste van Europa

De fabriek is wel voor 20 miljoen euro verbouwd, om naar eigen zeggen ‘de betrouwbaarste en grootste bio-ethanolfabriek van Europa te worden.’ Koning: “We hebben veel geïnvesteerd in uitbreiding van de productiecapaciteit en efficiëntie. En daar blijven we voorlopig nog verder aan werken.”

De fabriek gebruikt maïs als basis voor het productieproces. Het wordt in grote hoeveelheden (1,3 miljoen ton per jaar) met een schip aangevoerd, waarna het via een lopende band de fabriek inrolt. De mais wordt vermalen, water wordt toegevoegd evenals enzymen. Vervolgens wordt het gekookt en dan begint het proces dat je volgens de manager het best vergelijken kunt met een bierbrouwerij.

Westland

“Tijdens het fermentatieproces halen we de ethanol eruit, en van wat overblijft maken we diervoeder. De CO2 die we afvangen gaat via een ondergrondse pijpleiding naar het Westland, waar tuinders het gebruiken voor het verwarmen van de kassen.”

De duurzame brandstofvariant is beter voor het milieu, maar tast wel rubber en het aluminium van oudere auto’s van voor 2002 aan. Volgens sommigen kun je E10 ook niet gebruiken voor kettingzagen en grasmaaiers die langer stilstaan. Maar dit bestrijdt de fabrieksmanager. “Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat E10 niet houdbaar zou zijn of dat er drab overblijft. Je kunt het probleemloos gebruiken.”