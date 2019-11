Binnensmokkelen naar gevangenis nu ook strafbaar

Het gaat om spullen die op zichzelf legaal zijn, zoals minitelefoons en gereedschap, maar waarvan het bezit in de gevangenis of het huis van bewaring verboden is.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen veroordeelden met binnengesmokkelde telefoons hun criminele activiteiten doorzetten.

Op het binnensmokkelen komt een celstraf te staan van maximaal zes maanden. Ook wordt drie miljoen euro extra geïnvesteerd om de invoer van smokkelwaar tegen te gaan.

Tennisballen over de muur

Twee jaar geleden werd bij de Stadsgevangenis in Hoogvliet al een stopverbod voor auto's in de straten rondom de gevangenis ingevoerd. Vaak werden daar spullen over de muur gegooid, bijvoorbeeld in tennisballen. Eerder oplossingen zoals een vangnet of een hek werden onderzocht.

Het idee achter het stopverbod was dat er geen auto's meer in de straat zouden staan, zodat overtreders beter op beeld zouden staan bij cameratoezicht.