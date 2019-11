‘Halloweendeken’ Middelharnis, zenuwachtige dader is gevonden!

Mysterieus natuurfenomeen: 'Halloweendeken' over de polder

De maker van de spinnenwebbendeken bij Middelharnis is gevonden! Volgens spinnendeskundige Peter van Helsdingen van onderzoekscentrum Naturalis is het natuurfenomeen aan de Eerste Groeneweg veroorzaakt door hangmatspinnen, ook wel baldakijnspinnen genoemd.

“Deze spinnetjes doen aan ‘ballooning’, dus ze spinnen een draad om aan weg te zweven”, legt Van Helsdingen uit. “Ze doen dit omdat de grond op die plek te nat wordt of omdat er teveel spinnen zijn op één stuk grond. Dan worden ze zenuwachtig, omdat er op voedselgebied teveel concurrentie is.”

Startplatforms

Van Helsdingen krijgt vaker vragen over dit verschijnsel. Het wordt jaarlijks, vooral in de herfst, op verschillende plekken in het land waargenomen. “Maar het blijft een spectaculair gezicht, dus het trekt veel aandacht van mensen. Je kan het zien als een soort startplatforms van de diertjes voor de ballonvaart. Maar door de zenuwen gaan ze iets fanatieker draadjes spinnen, waardoor zo’n grote deken ontstaat”, aldus de spinnenkenner.



Je ziet het eigenlijk nooit in droge periodes. Maar een klein zonnetje helpt wel, want voor de ballonvaart is wel wat warme lucht nodig. Tegen regen zijn de webbendekens niet goed bestand, dus wie vandaag nog wil kijken zal niet meer zulke mooie plaatjes kunnen schieten.