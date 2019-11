750 optredens door de hele stad tijdens Rotterdamse Popweek

Hoewel het evenement de Popweek wordt genoemd, duurt het spektakel dus langer dan de naam doet vermoeden. "We doen er gewoon even drie dagen bij, want er is zo veel aanbod in de popscene. Daar heb je gewoon tien dagen voor nodig", zegt Willem Philipsen van de Popunie.

Die Popunie riep in 2013 de Rotterdamse Popweek in het leven om de popscene in de stad meer in de schijnwerpers te zetten. "Het is eigenlijk begonnen als een soort positief antwoord op alle negatieve geluiden, zoals dat we geen groot podium in de stad hebben. Dit was eigenlijk de kans om te laten zien wat er allemaal wél is en hoe bloeiend en levendig die scene is."

Sinds die start is er veel veranderd, zegt Philipsen. "De hele popsector is weer opgebloeid. We hebben geleerd om de stad in te zetten als podium. We zijn voorbij het feit gegaan dat we geen groot podium hebben, zoals andere steden. Het komt veel meer neer op eigen initiatief en eigen kracht en dat is gewoon heel mooi om te zien."

Voor elk wat wils

Ook tijdens de komende editie is er door de hele stad wel iets te zien. Gedurende het tien dagen durende evenement zijn er 750 optredens, verdeeld over 225 evenementen die op 125 verschillende locaties in heel Rotterdam plaatsvinden. "Het is echt van Noord tot aan Hoogvliet. Er is voor iedereen wat wils."

Vrijdagavond wordt de tiendaagse afgetrapt met een popquiz in Rotown. Daar kijkt Philipsen erg naar uit. "We hebben dan een mix aan politieke partijen die meequizzen en mensen uit de sector, als organisatoren en artiesten. Iedereen doet mee."

Zaterdag strijkt het door Nederland rondreizende festival de Popronde neer in Rotterdam, waarbij nieuwe acts uit heel het land zich presenteren op verschillende locaties in de stad. Dinsdag is er in samenwerking met de Erasmus Universiteit een thema-avond in Roodkapje over mental health in de muziekindustrie. "Dat is wel heel tof", zegt Philipsen. "We hebben een panel met professionals die daarover gaat discussiëren."

Verder staan er onder andere jamsessies en ook de vertoning van Rotterdamse muziekdocumentaires op het programma. Volgens Philipsen moet alles een ding laten zien: "We mogen trots zijn op de stad."