Van Schip met De Pauw naar Wooning Zesdaagse

Wereldkampioen puntenkoers Jan-Willem van Schip rijdt tijdens de Wooning Zesdaagse met oud-winnaar Moreno de Pauw. De markante Roompot-Charles renner vindt in de Belgische routinier een zeer gedreven coureur, die op zijn tweede zege in Rotterdam aast. Het duo gaat 'kneiterhard rijden' voor sponsor Freight Line Europe. De Wooning Zesdaagse wordt verreden van 2 t/m 7 januari in Rotterdam Ahoy.

"We zijn heel blij dat Jan-Willem weer naar de Wooning Zesdaagse komt”, zegt mede-wedstrijdleider Peter Schep over de komst van de 25-jarige coureur die volgend seizoen de kleuren van Beat Cycling verdedigt. "Hij was met zijn aanvalsdrift bij de vorige Wooning Zesdaagse een absolute smaakmaker en op het afgelopen EK in Apeldoorn was hij zelfs een van de grote sterren. We wilden dan ook een maat voor Jan-Willem, die sterk genoeg is om samen met hem voor de overwinning te gaan.”

Voor deelname aan de Wooning Zesdaagse 2020 werden eerder al bevestigd: Niki Terpstra, Wim Stroetinga-Yoeri Havik, Kenny De Ketele-Robbe Ghys (BEL), Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski (POL) en Albert Torres-Sebastían Mora (SPA). In de loop van november zal het volledige rennersveld bekend worden.