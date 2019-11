Gloednieuw zwembad in Hendrik-Ido-Ambacht is klaar voor de toekomst

Zwemfanaten in de omgeving van Hendrik-Ido-Ambacht kunnen vanaf zaterdag een duik nemen in het gloednieuwe binnenzwembad van De Louwert. Het oude vierkante zwembad, waar de afgelopen vijftig jaar heel veel kinderen hun diploma hebben gehaald, maakt plaats voor een gloednieuw pand met veel meer mogelijkheden."Het is een hartstikke mooi bad", zegt Marco Boij over het nieuwe paradepaardje van De Louwert. "Ten opzichte van het oude binnenbad is de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht weer volledig bij de tijd."

Er is een recreatiebad met glijbaan, een peuterbad, een bubbelbad en een wedstrijdbad met duikplank. Dat laatste bad kan met één druk op de knop veranderen van diepte door de beweegbare bodem. "Dan kunnen we zo verder met een andere doelgroep", verklaart Boij. "Het is een volledig elektrisch bad, zonder gas. Het is duurzaam gebouwd."

De kosten van het nieuwe bad weet hij niet. "We hopen dat het een goede toekomst tegemoet gaat. Het oude bad was van eind jaren '60 of begin jaren '70. Dat zat tegen de vijftig jaar aan."

Enthousiasme en adrenaline

Het nieuwe zwembad is vanaf vrijdag officieel open. Een spannende dag, zegt manager Marcel de Roo. "Maar ook een hele leuke dag. Vanavond is er een bezichtiging voor mensen die droog willen blijven en zaterdag hebben we een fantastische open dag van 08:00 uur tot 16:00 uur."

De Roo somt een waslijst aan activiteiten op voor dit weekend. Banenzwemmen, familiezwemmen, demonstraties van de reddingsbrigade... Verslaggever Maikel Coomans vraagt zich af of hij op een verkeerde knop heeft gedrukt, omdat de kersverse nieuwe manager blijft ratelen.

"Dat is het enthousiasme, de adrenaline komt nu los", verklaart De Roo. "We hebben de afgelopen dagen met de medewerkers van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat heel hard gewerkt. Daar ben ik trots op."

Aan De Roo de eer om vrijdagochtend als eerste via de duikplank het wedstrijdbad te testen, omdat de verslaggever zelf - al dan niet expres - zijn zwembroek is vergeten. Bij de manager zelf is dat gelukkig niet het geval. Gehuld in zijn zwembroek staat hij klaar voor de eerste duik. Verslaggever Maikel telt af, en daar gaat hij. "Fantastisch, een hele gave springplank!", besluit de manager.