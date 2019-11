Huiszoekingen na plofkraak Dordrecht

De politie doet huiszoekingen in Amsterdam in verband met de plofkraak in de Dordtse wijk Stadspolders. In de zaak zitten vijf Amsterdammers vast, die kort na de plofkraak werden aangehouden.

De vijf verdachten, tussen de 18- en 26-jaar, worden vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besluit of het voorarrest van de mannen wordt verlengd op basis van het bewijs dat er is tegen ze.

De mannen werden gearresteerd in de buurt van de Randweg Dordrecht (N3), op de N3 zelf en op de A15. Omwonenden van het winkelcentrum Bieshof zagen na de ontploffing mensen wegrijden op een scooter en in een auto. De politie is ook nog op zoek naar de vluchtscooter.

De plofkraak van donderdag was de vierde in korte tijd in onze regio. Elke keer werd de plofkraak in de nacht van woensdag op donderdag gepleegd.