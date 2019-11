Halloweentocht met scooters loopt volledig uit de hand in de Hoeksche Waard

Ongeveer tweehonderd scooters, auto's en motoren deden aan de tocht door de regio mee. De politie had de handen vol aan het begeleiden van de stoet. Er werden diverse bekeuringen uitgedeeld en zelfs voertuigen in beslag genomen.

Na problemen tijdens de tocht van vorig jaar had de politie afspraken gemaakt met de organisatoren. Ook werd een noodbevel van kracht, om mensen van buiten de polder weg te houden.

Ondanks die gesprekken ging het dit keer toch weer mis, zegt Peter de Vos van de politie: “Het is opmerkelijk dat de twee in beslag genomen scooters eigendom zijn van twee organisatoren van de Halloweentocht. In het eerste geval werd er op openbare weg een zogenaamde wheelie gemaakt. In het tweede geval bleek de brommer een motor te zijn, waar een bromfietskenteken op was gemonteerd.”

Er volgen volgens de politie mogelijk meer bekeuringen. Hoeveel en waarvoor zal na het bekijken van camerabeelden in de loop van de komende week duidelijk worden.

Volgens de politie wilden tientallen jongeren uit Brabant zich bij de tocht aansluiten. Door het noodbevel van de gemeente kon dat worden voorkomen.

"Dat de tocht, ondanks de gemaakte afspraken, op deze manier is verlopen is teleurstellend. We hadden meer van de samenwerking verwacht", besluit De Vos.