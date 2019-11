'Dode' egel gevonden? Begraaf 'm niet!

Het kan zomaar zijn dat je in het najaar een egel in de tuin tegenkomt die er op het eerste gezicht dood uitziet. Het beestje is lijkstijf en ademt nauwelijks. De engelopvang waarschuwt: begraaf 'm niet. De egel is vaak namelijk slechts in winterslaap.

Rond deze tijd beginnen egels aan hun winterslaap. Daarbij ademen de dieren zeer weinig en onregelmatig. Ook voelen ze koud aan en zijn ze stijf. Hun lichaamstemperatuur kan dalen tot soms wel twee graden Celsius. Ook reageren ze niet op de omgeving. De verwarring met een dode egel is daardoor makkelijk gemaakt, zegt de egelopvang in Papendrecht.

In de regio Kennemerland werd bijvoorbeeld recentelijk door iemand een 'dode' egel gevonden en in de container gegooid. Volgens de egelopvang in Papendrecht zijn er in onze regio nog niet van dit soort meldingen binnengekomen, maar is het wel belangrijk dat mensen in de tuin alert zijn op de dieren.

Ferry van Jaarsveld van de egelopvang heeft daarvoor nog wel een tip. "Laat je tuin een rommeltje. We zijn rond deze periode allemaal druk bezig om bladeren op te ruimen of takken weg te halen en zo de tuin netjes te maken, maar daar kan ook een egel tussen zitten. De dieren maken namelijk gebruik van al die bladeren en takken."

Als het eten voor de egel eenmaal op is, maken ze zich klaar voor de winterslaap en rollen ze zich op tussen de bladeren, struiken en takken. "Als je dat laat liggen, voorkom je ook dat je egeltjes vindt waarvan je denkt dat-ie dood is. En als het weer mooi weer is, heeft het bodemleven er ook weer wat aan. Het is een win-winsituatie."

Tussenoplossing

Als je toch de tuin een beetje netjes wilt houden, heeft Van Jaarsveld ook een tussenoplossing. "Zorg dat er dan een hoekje is waar je de bladeren heen veegt. Dan hebben de dieren er alsnog wat aan. Vooral die kleine hoopjes rommel in de hoeken van de tuin zijn heel belangrijk voor de dieren."

Ook in het voorjaar is het oppassen voor de egel. "We zien dat het dan ook nog vaak mis gaat. Egeltjes raken dan gewond, omdat mensen bijvoorbeeld met de snoeischaar de heg hebben geknipt en daar toevallig egels in zitten."

Het belangrijkste advies voor als je een egel in zijn of haar winterslaap tegenkomt: "Lekker laten liggen. Laat het diertje het diertje."