Botteghin: "Advocaat houdt meer van compact spelen"

"Elke trainer heeft zijn eigen manier om te voetballen en hij heeft ook zijn eigen stijl," vertelt Botteghin over de plannen van Advocaat. "Hij houdt meer van compact spelen, de linies kort bij elkaar houden. En veel strijd leveren. Of dat logisch is en bij ons spelersmateriaal past? Dat vind ik wel ja."

Dick Advocaat was eerder 'in dienst' bij Feyenoord als adviseur van Giovanni van Bronckhorst, in een periode dat Eric Botteghin ook al speelde bij de Rotterdamse club. Maar veel had hij toen niet met hem te maken. "In 2016 waren wij als spelers vooral in contact met Giovanni (van Bronckhorst red.) en hebben wij hem niet veel gezien. Hij kent ons wel, maar that's it."