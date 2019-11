Rijnmond Onderneemt: Kylian & Maurice dromen groots met marketingbedrijf

Kylian en Maurice in hun kantoor in Capelle aan den IJssel

Een eigen zaak, je moet het maar durven. De Nederlandse economie floreert als nooit tevoren en het lijkt dan ook het ideale klimaat om een eigen onderneming te starten. Maar is dat ook zo? Rijnmond gaat in alle lagen van de bevolking op zoek naar de durfallen die de sprong naar zelfstandig ondernemen hebben gewaagd.

En dan kom je vaak heel mooie verhalen tegen, zoals van Maurice Nootenboom en Kylian den Dikkenboer, die samen leiding geven aan het marketingbedrijf View Glue in Capelle aan den IJssel.

"Ik begon vroeger als marketeer bij de Hollywood Music Hall en daar kon ik alles uitproberen", begint Maurice, die zelf View Glue opstartte en later de jongere Kylian in dienst nam. "Hij begon hier als marketeer, maar na drie maanden liep hij mij al voorbij."

Twee kapiteins

En zodoende is Kylian nu mede-eigenaar van het bedrijf. "En dat terwijl ik met iets heel anders begon", legt de geboren Nieuwerkerker uit, die vanuit de IVA in Driebergen terecht kwam bij BMW. "Van daaruit deed ik ervaring op en kwam de passie voor marketing tot stand", vervolgt hij.

En dat terwijl Kylian ook voor de makkelijke route kon kiezen. "Ik kon zo bij het bedrijf van mijn vader aan de slag, maar dat wilde ik niet. Ik wilde zelf iets beginnen en hier bij View Glue kreeg ik uiteindelijk de kans om mij verder te ontwikkelen."

En met succes, want het bedrijf trekt grote klanten aan met de twee kapiteins aan het roer en wil verder groeien. "Ik weet zeker dat ik over vijf á tien jaar in deze business actief wil blijven en hiermee verder wil gaan", besluit Kylian, terwijl Maurice toevoegt: "We hebben gewoon veel plezier hier met z'n allen en dat is belangrijk voor een bedrijf."