Rayhi over Sparta - PSV: "Twee teams die wat minder in hun vel zitten"

Na twee nederlagen op rij, tegen FC Groningen en FC Utrecht, wil Sparta komend weekend het tij keren. Maar of dat realistisch is tegen PSV? Mohamed Rayhi hoopt van wel.

"Net als PSV zitten wij eigenlijk wat minder in ons vel dan aan het begin van het seizoen," vertelt Rayhi. "Dus zaterdag heb je twee teams tegen elkaar, die even in een moeilijke situatie zitten. Winnen is dan de enige oplossing, en daar zijn wij allebei op gebrand. Al wordt het voor ons een lastige wedstrijd, PSV blijft toch een topploeg."

Voor de aanvaller is de wedstrijd op Het Kasteel tegen PSV een bijzondere, aangezien hij door de Eindhovense club is opgeleid. "Ik heb al een aantal keer tegen PSV gespeeld, maar het blijft speciaal. Het is toch een club uit de stad waar ik ben opgegroeid en 12 jaar heb gespeeld."