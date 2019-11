Chris Natuurlijk steekt een kaarsje op

Van Allerzielen tot de Dogparade010 in Halloween-stijl, van natuurverhalen van Jan Wolkers tot bomen planten voor de natuur. Je hoort het zaterdag van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk.

Allerzielen op 2 november is een dag waarop katholieken hun doden herdenken. Maar ook niet-gelovigen branden op deze dag een kaarsje voor hun overleden geliefden.

Zoals Jet Manrho die voor Chris Natuurlijk ieder seizoen op zoek gaat naar een plek die past bij de sfeer van het seizoen en de tijd van het jaar. Chris Natuurlijk maakt een (natuur)-wandeling met Jet Manrho en Taco Noorman, oud-dominee van de Laurenskerk, over de Algemene Begraafplaats Crooswijk. Onderweg vertellen ze hoe zij begraafplaatsen ervaren en hoe zij denken over rituelen en herdenken.

Ruim baan voor de hond

Om te vieren dat de doorgangsweg voor de Doelen in Rotterdam tijdelijk autovrij is, gaan Rotterdamse baasjes en hun honden op 2 november de straat op voor de Halloween Edition van de Dogparade 010 .

Het is een idee van Mieke van der Linden van de Doelen Studio. Bevalt het experiment om de weg voor de Doelen tijdelijk alleen voor fietsers en voetgangers open te stellen en is Rotterdam een beetje 'dogfriendly'? Het zijn allemaal vragen die de revue passeren in Chris Natuurlijk.

Nederland leest Jan Wolkers

Jan Wolkers was een echt natuurmens. Wie in november naar de bibliotheek gaat, krijgt Winterbloei cadeau. Het boekje vol natuurverhalen van de in 2007 overleden schrijver is een geschenk van de bieb ter gelegenheid van de campagne Nederland leest die dit jaar in het teken van duurzaamheid staat.

In de Bibliotheek aan Zet in Dordrecht vertellen Jacoline de Heer en Bart van Aanholt wat zij vinden van het thema en het geschenkboek van dit jaar.

Vijftienhonderd bomen rijker

Overal in Nederland wordt er op 2 november gezaagd, gehakt en gewied, want dan is het Natuurwerkdag. Op Natuurgoed Ziedewij in Barendrecht is het helemaal feest met het Pollinators Tree Fest .

Samen met bezoekers willen The Pollinators meer dan vijftienhonderd bomen planten die zullen gaan dienen als windhaag rondom het voedselbos dat in de Barendrechtse polder zal verrijzen. Tijdens een wandeling over het landgoed hoort Chris Natuurlijk meer over de plannen voor het nieuwe natuurgebied en het boomplantfestival.

Zaterdag 2 november van 08:00 tot 09:00 uur in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond