Sluiter: 'Altijd gewild dat Kiki keuzes durfde te maken, daar ben ik nu de dupe van'

Raemon Sluiter is geen coach meer van Kiki Bertens. Donderdag maakte de tennisster, momenteel tiende van de wereld, bekend dat zij doorgaat met Elise Tamaëla. Sluiter zat de laatste weken al thuis, maar de tijdelijke breuk die het leek te zijn, is een definitieve geworden.

"Twee weken geleden heb ik een goed facetime-gesprek gehad met Kiki', legt Sluiter uit. "Zij heeft het de laatste weken heel erg prettig gevonden met Elise, zij was al onderdeel van ons team. Dat was geen verrassing."

Tamaëla maakte al deel uit van het team van Bertens toen Sluiter haar coach was. "Niemand beter dan Kiki kan dan de keuze maken tussen Elise en ik, of samen. Die keuze heeft zij gemaakt. Het zou heel hypocriet zijn van mij om dat niet oké te vinden, ik heb altijd gewild dat zij keuzes durft te maken. Dat ik daar nu de dupe van ben, is dat het grootste bewijs dat ze die keuzes durft te maken."

Gissen

Sluiter vervolgt: "Misschien heb ik wel te veel gepusht, het is eigenlijk een vraag voor haar. Ik wil het maximale eruit halen, vierde van de wereld is fantastisch en beter dan wij ooit gedacht hadden, maar er is meer te halen. Nummer één van de wereld, grandslamtitels, misschien ben ik te snel geweest, dat is een beetje gissen. Ze heeft haar beslissing genomen op basis van gevoel en daar moet je altijd naar luisteren."

Eigen toekomst

Over zijn eigen toekomst is Sluiter duidelijk. De Rotterdammer heeft al telefoontjes gehad van tennissters om samen te werken, maar vooralsnog houdt hij de boot af. "Ik ga eerst tijd voor mijn vriendin nemen en voor onze hond. Voor familie en vrienden. Die vier jaar hebben er redelijk ingehakt. Als je zo'n job aan wil pakken, moet je het goed doen. Daar sta ik nu nog niet voor open. Ik zeg niet dat het niet gaat gebeuren, maar voorlopig niet."