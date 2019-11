Geen vuurwerktesten meer op schietbaan Europoort na klachten over geluid

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat geen zwaar vuurwerk meer testen op de schietbaan in Europoort. Daar werd ieder jaar in november en december consumentenvuurwerk getest op veiligheid en andere eisen. In 2018 kwamen meer dan honderd klachten binnen vanuit de naastgelegen gemeente Westvoorne. De testen worden nu naar Duitsland verplaatst.

De gemeente Westvoorne had vanwege de klachten aan de DCMR gevraagd het geluidsniveau van de testen te meten. Die blijken de geluidsnormen zo zeer te overstijgen dat vuurwerktesten binnen de regels op die plek onmogelijk bleek.

Zwaar vuurwerk wordt deze maanden getest in het Duitse Noordrijn-Westfalen. Kindervuurwerk mag dit jaar nog op Schietbaan Europoort worden getest, de herrie die dat veroorzaakt valt binnen de normen.

Voor 2017 kwamen er nog minder dan twintig klachten per jaar binnen vanuit Westvoorne. Wethouder Lies van der Pol zegt dat het consumentenvuurwerk in de loop der jaren steeds zwaarder is geworden. Ze is blij dat de inwoners geen last meer van de testen zullen hebben.