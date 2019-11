Hoekse Lijn officieel open: nu ook extra metroritten in de spits

De RET zet extra metro's in tijdens de spits op de Hoekse Lijn. Dat is gezegd tijdens de officiële opening van de lijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland. De testperiode met de lijn is daarmee afgerond.

Dagelijks rijden er nu rond de 24 duizend mensen met de tot metrolijn omgebouwde spoorlijn. Toen de NS nog treinen over dit traject liet rijden, waren dat er dagelijks gemiddeld rond de 16 duizend.

De metro's kunnen zelfstandig rijden. Wel blijft er een machinist in de cabine, voor de bovengrondse gedeelten.



Per komende maandag rijdt elke vijf minuten een metro tot aan Vlaardingen-West tijdens de spitsperiode. Ook wordt het busvervoer aangepast. "Daarmee hebben de reizigers in de gemeenten langs de Hoekse Lijn eindelijk de ov-kwaliteit waar ze zo lang op hebben moeten wachten", zegt RET-directeur Unck.

De metrolijn is nog niet helemaal voltooid. Het laatste stukje naar het strand van Hoek van Holland moet in 2022 worden opgeleverd. Het huidige project had in 2017 af moeten zijn, maar liep flinke vertraging op, vooral vanwege de software van het veiligheidssysteem.