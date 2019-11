Excelsior Maassluis en ASWH in Zuid-Holland Sport

De duels van Excelsior Maassluis en ASWH zijn deze middag weer live te volgen op Radio Rijnmond. De verrichtingen van deze clubs volgen wij in ons gezamenlijke sportprogramma Zuid-Holland Sport met Radio West.

Excelsior Maassluis gaat in de Tweede Divisie langs bij AFC in Amsterdam, terwijl ASWH thuis speelt tegen De Treffers. Ook van de duels in de Derde Divisie wordt je op de hoogte gehouden van tussenstanden.

De andere duels zijn Scheveningen-Spakenburg, Rijnsburgse Boys-Kozakken Boys en Katwijk-Noordwijk. De presentatie tussen 14:00 en 18:00 uur wordt gedaan door Jim van der Deijl.