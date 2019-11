Gelijkspel voor ASWH, Barendrecht wint weer eens

Daan Blij na AFC - Excelsior Maassluis (3-1): 'We waren slordig in de eindfase, daardoor verloren we'

ASWH is er niet in geslaagd om drie punten te pakken in de tweede divisie op het eigen sportpark Schildman tegen De Treffers. De Ambachters hielden de ploeg uit Groesbeek op 2-2.

Een vroeg doelpunt van Lester Pires werd binnen een kwartier door de bezoekers uit Groesbeek omgebogen in een 1-2 voorsprong. In de tweede helft stelde Sam van de Kreeke met een rake vrije trap een punt veilig voor de ploeg van trainer Rogier Veenstra. Door het puntje staat ASWH momenteel zestiende met acht punten uit tien wedstrijden.

Excelsior Maassluis heeft niet kunnen stunten tegen landskampioen AFC. In Amsterdam wonnen de thuisploeg met 3-1 van Excelsior Maassluis. Bij een 3-0 stand maakte Daan Blij de enige treffer voor de Maassluizers. De ploeg van trainer Dogan Corneille bezet momenteel de tiende plaats met dertien punten.

Jong Sparta speelt pas zondag middag. Trainer Jeroen Rijsdijk mag met de beloften van Sparta dan om 14:30 uur op bezoek bij de Koninklijke HFC.

Derde divisie

BVV Barendrecht heeft eindelijk weer een overwinning kunnen bewerkstelligen. De 2-1 zege op bezoek bij DOVO uit Veenendaal is de eerste zege in vier wedstrijden. DOVO kwam nog op voorsprong, maar een eigen doelpunt in de eerste helft van DOVO en een late kopgoal van Marouane Bakour zorgden ervoor dat de drie punten mee gingen naar Barendrecht. Barendrecht stijgt door de overwinning van de twaalfde naar de negende plaats in de derde divisie.

SteDoCo kwam zaterdagavond in actie. De ploeg uit Hoornaar won in Zeeland de uitwedstrijd bij Goes met 0-1, door een goal van Kyle Doesburg. Door de overwinning stijgt SteDoCo naar de achtste plek in de Derde Divisie, met 14 punten uit 10 duels.

Hoofdklasse

In de hoofdklasse heeft Sportclub Feyenoord hard uitgehaald tegen ARC. De amateurtak van Feyenoord won op Varkenoord met maar liefst 6-0. De grote zege brengt de Rotterdammers de zevende plaats in de zaterdag hoofdklasse A.

Overige uitslagen

Zwaluwen – Jodan Boys 4-0

Achilles’29 – Capelle 1-4

Smitshoek – Achilles Veen 1-0

Sportlust’46 – Spijkenisse 4-0