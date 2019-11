Rotterdam Festivals wil meebetalen aan jouw Songfestivalfeestje

Het moet volgend jaar een groot feest worden in Rotterdam tijdens het Eurovisie Songfestival. In mei is Ahoy het centrum van het liedjesfestijn, maar in aanloop daarvan moet het ook bruisen in de rest van de stad. Niet alleen horeca-ondernemers, maar ook inwoners moeten daarbij helpen.

Daarom kan je vanaf vrijdag je eigen feestplan bij de organisatie Rotterdam Festivals indienen. Als dat wordt goedgekeurd, mag je het uitvoeren met financiële ondersteuning van de organisatie.

"We willen heel graag dat de songfestivalsfeer in de hele stad voelbaar is. Niet alleen in het centrum, maar ook in de verschillende wijken van de stad", zegt Reinier Weers van Rotterdam Festivals. "We moeten het als Rotterdammers onder elkaar ook gezellig maken."

Nu al veel ideeën

Daarvoor zijn alle ideeën welkom, zegt Weers. "We merken nu al dat er heel veel creativiteit losgekomen is. Er zijn al ideeën van ondernemers, maar ook van gewone Rotterdammers voor sing-a-longs, karaokes, dragqueen-shows, quizzen, et cetera."

Niet alleen grote initiatieven, maar ook kleine zijn mogelijk. "Als je in je buurthuis of in een cultureel centrum in je wijk een zangevenement wil organiseren met een club mensen, mail ons gewoon. Dan kunnen wij ook helpen om dat te realiseren."

Hoe veel geld er precies beschikbaar is om de goedgekeurde ideeën te realiseren, kan Weers niet helemaal zeggen. "Maar enkele duizenden euro's voor een goed plan kunnen we natuurlijk wel beschikbaar stellen. Er is geld, maar het belangrijkste is een goed idee. Open up to creativity."

Voor 15 december indienen

Plannen kunnen nog tot en met 15 december ingediend worden bij Rotterdam Festivals. Voor 20 januari krijgen aanvragers dan een bericht. Uit de inzendingen selecteert de organisatie de meest aansprekende ideeën.

Een speciaal samengestelde commissie gaat Rotterdam Festivals hierbij helpen. De ideeën worden beoordeeld op inhoud, aansluiting bij het thema van het Songfestival, doelgroep en praktische en financiële haalbaarheid.