Van den Ham technisch manager FC Dordrecht

Harry van den Ham is de nieuwe technisch manager van FC Dordrecht. De 65-jarige Utrechter volgt Peter Drijver op, die in augustus opstapte.

Van den Ham tekent voor anderhalf jaar bij FC Dordrecht. ''Wij zijn blij Harry te kunnen verwelkomen en kijken uit naar een succesvolle samenwerking”, zegt algemeen directeur Hans de Zeeuw op de clubwebsite.

Hij was in het verleden twee periodes de trainer van FC Dordrecht. Van den Ham promoveerde in 2014 met de Schapenkoppen verrassend naar de eredivisie.