Demonstratie tegen Turkse invasie verloopt rustig

Op de demonstratie op de Rotterdamse Binnerotte tegen de Turkse invasie in Syriƫ zijn vrijdag zo'n twintig man afgekomen. Het protest verloopt een stuk vreedzamer dan de vorige keer.

De demonstranten eisen onmiddellijke terugtrekking van alle Turkse troepen en hun jihadistische milities uit de bezette gebieden en Afrin.

Half oktober werd er ook gedemonstreerd tegen de Turkse invasie in Syrië. Toen liepen de protesten volledig uit de hand. Leden van de Koerdische en Turkse gemeenschap gingen met elkaar op de vuist. Drie agenten raakten gewond. Eén agent kneusde zijn pols. 23 mensen werden opgepakt.



Vrijdagmiddag luisteren de actievoerders onder meer naar een toespraak van SP-Kamerlid Sadet Karabulut en gaan ze in gesprek met geïnteresseerde voorbijgangers.

Daarmee lijken de demonstranten gehoor te geven aan de oproep van de organisatoren, ROOD Rotterdam, Meme’s voor de Massa’s en Niet in Mijn Naam, om de demonstratie vooral gezellig te houden.

"Met deze demonstratie willen we in Nederland solidariteit creëren en de Nederlandse en Turkse overheid oproepen tot actie", zei Tugay Filiz, woordvoerder van de demonstratie, woensdag over het protest.