Berucht, jong en succesvol: dit is het verhaal van de rappers achter de heftige wapen-clips uit Rotterdam-Zuid

Cheneydo (16) alias Blacka en zijn manager zijn blij met het verzoek om eens te vertellen over hun stormachtige opkomst. "Er wordt veel over ons gepraat, maar eigenlijk niemand vraagt ons wat." Dat steekt bij de rappers.

Inderdaad, kranten als NRC Handelsblad en de Volkskrant analyseren enthousiast hoe hun raps, drill music (overgewaaid uit Engeland en de Verenigde Staten), wel, geen of misschien een beetje invloed hebben op de huidige onlusten op Zuid.

Het verhaal van die komeet van succes is fascinerend. Nederlandstalige rap met rauwe, gewelddadige teksten. 'M'n keukenmes, dat ga je voelen', of 'Beng-beng, jij gaat niet op vakantie'. Vanaf een computer in de huiskamer, zonder pr of een platenlabel, scheren ze in een mum van tijd tientallen gevestigde Nederlandse artiesten voorbij in populariteit en inkomsten.

De muziek verspreidt zich vanzelf als een olievlek op sociale media en gaat inmiddels over de landsgrenzen heen. "Dit is de toekomst", schrijft artiest Nella Banks in een reactie op YouTube.

"De beats bestellen we. In de studio zingen we in." Het nummer Shooter, waarvan de muziekvideo deels is opgenomen op de 'mini-Erasmusbrug' over de A16 tussen IJsselmonde en Beverwaard, schiet inmiddels naar de twee miljoen streams op Spotify.

De jongens doen het niet puur voor de lol, ze verdienen er flink mee. "YouTube verdient leuk, maar het geld zit 'm echt in Spotify." Een snelle berekening op basis van de betalingsstructuur van Spotify leert dat een nummer als Shooter tienduizenden euro's moet opleveren.

Blacka omhelst zijn maatje Luciano (17) alias Qlas (spreek uit: Kuulas). Ze groeiden samen op in IJsselmonde. Hun leven speelde zich vooral op straat af, meestal rondom het Prinsenplein. "Hier hangen we", vertelt Blacka. "Hier kocht ik voor het eerst iets, een pakje kauwgom van dertig cent. Hier heb ik voor het eerst een meisje gezoend."

Dit is ook de plek waar 'Verlof' (bijna 500.000 hits op YouTube) is gefilmd. We lopen naar de schommels die figureren in de clip. Blacka en Qlas vertellen rustig en bedachtzaam over de messen en pistolen die rondflitsen in de video.

"We laten gewoon zien wat er gebeurt in ons leven", legt Blacka uit. "De wapens zijn er al jaren. De gevechten ook. Wij rappen gewoon wat er al gebeurt."

Qlas vult aan: "Het is niet dat we iemand hypnotiseren om ook geweld te plegen. Het is niet zo dat mensen ons liedje luisteren en dan denken: Hey, laten we vandaag eens... nee dat is niet zo."

Blacka: "Dit allemaal speelde al lang. Ik ben er zelf ook in geweest, maar dat is niet meer. Nu ziet iedereen het en gaat het viraal. Nu wordt er actie ondernomen."

Qlas en Blacka doen allebei een mbo-opleiding. Blacka komt daarbij van ver. "Ik deed havo/vwo, maar ben alleen maar afgezakt en blijven zitten. Nu gaat het goed. Ik doe Zorg en Dienstverlening; een idee van mijn moeder." Hij zag dat leven op de straat hem nergens ging brengen.

De 16-jarige denkt aan jongerenwerk later, als hij het in de muziek niet redt. "Daar kan ik wat betekenen en daar ben ik goed in."

Waar moet het heen met de onlusten op Zuid? Een oplossing is er niet zomaar, zegt Blacka. De rivaliteit gaat immers al decennia terug. Maar één idee heeft hij wel. "Zet hier een buurthuis neer met een studio en Playstations. In IJsselmonde is helemaal niks te doen. Daarom hangen we ook op het plein."

Qlas en Blacka hopen hun vliegende start in de muziek door te kunnen zetten.

"Dat we hier op een dag in de buurt rondrijden met een rare wagen", dagdroomt Qlas. "Dat ik zeg: hey jongens, stap in, we hebben een show. Dat we niet hier hoeven te zitten op een schommel of daar hoeven te staan op het Plein. Je weet toch. Dat het ons vooruit brengt."