Van Daele in FC Rijnmond: 'Totaal gebrek aan mentale kwaliteiten bij Feyenoord'

Van Daele, die met Feyenoord de Wereldbeker won, denkt dat Feyenoord genoeg voetballende kwaliteiten heeft. "Maar er is een totaal gebrek aan mentale kwaliteiten", stelt Van Daele bij Feyenoord vast.

Van Daele pakt in FC Rijnmond de historie erbij over bestuurlijke problemen bij Feyenoord. Volgens hem is Toon van Bodegom, president-commissaris van Feyenoord, bezig om financiërs binnen kan halen. "Want Feyenoord moet geld hebben. Als je geen geld hebt, kun je niet meedoen", zegt hij.

Ook was er in FC Rijnmond een portret te zien over Tobias Kleijweg van Excelsior. Hij speelde sinds zijn transfer van afgelopen zomer vanwege een blessure nog geen minuut in Kralingen, maar Kleijweg blijft strijdbaar.

