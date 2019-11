18-jarige opgepakt voor kettingroof Rotterdam-Charlois

De politie heeft donderdag een tiener opgepakt die kort daarvoor in Rotterdam-Charlois een ketting probeerde te stelen van de nek van een 55-jarige vrouw. Bij die poging raakte de eigenaresse van het sieraad lichtgewond in haar gezicht.

De vrouw liep rond 15:00 uur naar huis over het Amelandseplein toen zij een hand op haar schouder voelde. Ze draaide zich om en de Rotterdammer die achter haar stond, greep direct naar de ketting om haar hals.

Toen ze hem probeerde af te weren, sloeg hij haar en vluchtte hij zonder buit. De politie kon de 18-jarige niet veel later aanhouden op basis van het gegeven signalement.

In Rotterdam-Zuid zijn de afgelopen maand meerdere meldingen geweest van kettingroven. De politie onderzoekt of de opgepakte man ook verantwoordelijk is voor andere straatroven.