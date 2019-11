Celstraf nieuwe zet voor gevangenissen in kat-en-muisspel met smokkelaars

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Dordrecht is blij met de nieuwe maatregel om het binnensmokkelen van spullen tegen te gaan. Sinds vrijdag staat er een celstraf van maximaal een half jaar op het naar binnen brengen van telefoons, gereedschap of andere spullen.

Er wordt al intensief gecontroleerd, maar toch slagen mensen er tot verbazing van Dordtse Poorten-directeur Karen Winkelman altijd in om verboden waar naar binnen te krijgen.

Kat-en-muisspel

"Dan moet je denken aan mensen die spullen over hekken heen gooien of mensen die hele kleine telefoontjes op vernuftige wijze binnen krijgen. Het is een kat-en-muisspel dat we al jaren spelen met elkaar."

De gevangenisstraf is nieuw voor het binnensmokkelen van spullen die op zichzelf legaal zijn, zoals telefoons, alcohol, medicijnen en gereedschap, maar waarvan het bezit in de gevangenis of het huis van bewaring verboden is.

Ook bezoekers strafbaar

Volgens Winkelman is het binnensmokkelen van verboden waar in haar gevangenis dagelijkse gang van zaken. Voorheen kon de gevangenis alleen de gevangen bestraffen.

"Dan krijgen ze een sanctie opgelegd door de directeur, maar nu is het gelukkig ook mogelijk om daar een vervolg aan te geven, aan de bezoekers die spullen binnenbrengen. Die kunnen we nu overbrengen naar de politie en aangifte tegen hen doen."

De pakkans van bezoekers, leveranciers en personeel die smokkelen is volgens de gevangenisdirecteur groot. Dat komt omdat de PI vol inzet op het voorkomen van binnensmokkelen.

"We proberen dit natuurlijk op alle mogelijke manieren te bestrijden, dus we hebben extra camera's, extra personeel en celinspecties. Dus we treffen enorm veel smokkelwaar aan, zeker ook met de honden die heel veel werk voor ons verrichten in het opsporen van drugs en telefoons."