Kleijweg over blessureleed: 'Mentale wedstrijd die ik ga winnen'

Tobias Kleijweg (Excelsior) over blessureleed: 'Mentale wedstrijd die ik ga winnen'

Tobias Kleijweg veranderde afgelopen zomer van Excelsior: van Maassluis naar Rotterdam. De 21-jarige centrale verdediger kon eerder naar meerdere profclubs, maar door een kruisbandblessure zat die transfer er niet in. Na een sterke periode in de tweede divisie kwam die overstap naar het betaalde voetbal er alsnog, maar Kleijweg belandde weer in de lappenmand.