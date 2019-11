Stadsecoloog: 'Wat bezielt mensen om her en der eekhoorns los te laten?'

Er is nog niemand op heterdaad betrapt, maar volgens stadsecoloog André de Baerdemaeker kan er maar één verklaring zijn voor het stijgende aantal waarnemingen van de Amerikaanse rode eekhoorn in Rotterdam: ze worden gedumpt door eekhoornfokkers of -houders.

In het magazine Straatgras van Bureau Stadsnatuur en Natuur Historisch Museum zet de stadsecoloog alle waarnemingen van deze uitheemse eekhoorn-soort nog eens op een rijtje. De eerste was in maart 2017, de laatst bekende in juni van dit jaar. De waarnemingen waren in verschillende delen van Rotterdam, het gaat om tenminste zes volwassen eekhoorns, schrijft De Baerdemaeker.



De vondst van een dood vrouwtje met duidelijke aanwijzingen dat ze jongen had, bewijst na autopsie volgens De Baerdemaeker dat de eekhoorn zich zeer waarschijnlijk in het wild heeft voortgeplant.

Nostalgie

De stadsecoloog wijst erop dat de aanwezigheid van de Amerikaanse rode eekhoorn, en eekhoorns in het algemeen, niets toevoegt aan de natuur in de stad. Het is pure nostalgie omdat de dieren vijf decennia lang rondgelopen hebben in het Kralinger Hout, nadat ze daar in de jaren '50 van de vorige eeuw zijn uitgezet. Bovendien is het leven in de vrije natuur schadelijk voor de beestjes zelf, zegt hij, die niet hebben geleerd zich in het wild te redden.

Dat zorgde eerder al voor discussie in Rotterdam, met aan de ene kant kenners en aan de andere kant liefhebbers. De gemeenteraad besloot nog geen drastische maatregelen te nemen en de toen nog eenzame Amerikaanse rode eekhoorn mocht blijven.

Dumpen in het wild

Die besluiteloosheid van de gemeente en de onduidelijkheid over de lijst huisdieren die wel- en niet zijn toegestaan, zijn volgens De Baerdemaeker mede de oorzaak voor het dumpen van de eekhoorns in het wild door fokkers.

"Het is niet te hopen dat eekhoornhouders en dierenliefhebbers hun overtollige eekhoorns in de Rotterdamse stadsnatuur blijven dumpen", schrijft de stadsecoloog in het magazine.