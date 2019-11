Youp van 't Hek onwel tijdens show Oude Luxor: 'Ik ga even van het podium'

Cabaretier Youp van 't Hek is vrijdagavond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 20 minuten na het begin van zijn derde voorstelling in het Rotterdamse Oude Luxor Theater zei hij: 'Ik ga even van het podium want ik voel me niet zo goed'.

Eén van de toeschouwers van de voorstelling 'Met de kennis van nu' vertelt Rijnmond vanuit de foyer van het Oude Luxor Theater dat het daarna even stil bleef in de zaal. "Ze kwamen vertellen dat hij voor de zekerheid naar het ziekenhuis werd gebracht en dat we even in de zaal moesten wachten tot hij in de ambulance zat."

Een woordvoerder laat weten dat de 65-jarige cabaretier dat Van 't Hek goed aanspreek baar is. "Het is afwachten hoe het verder met hem gaat."

De bezoeker vertelt dat later contact met de aanwezigen wordt opgenomen over een eventuele restitutie of nieuwe datum. "We staan nu met heel veel mensen in de foyer een drankje te drinken."



Van 't Hek staat twee weken in het Oude Luxor, woensdag was de première. Of een deel van de geplande shows de komende weken doorgaat, is nog niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat Youp zijn show niet afmaakt. Vier jaar geleden zegde hij zijn complete tournee af nadat hij een aantal keer niet goed was geworden op het podium. Eind december 2015 onderging Van ‘t Hek een zware hartoperatie.

Deze week sprak Ruud de Boer nog uitgebreid met Youp over zijn gezondheid en zijn carrière.