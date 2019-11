Excelsior niet langs De Graafschap (0-0)

Excelsior heeft vrijdagavond een punt gepakt tegen De Graafschap. Op de Vijverberg in Doetinchem eindigde deze topper in de eerste divisie in een doelpuntloos gelijkspel (0-0).

De Kralingers voetbalden in de openingsfase een aantal mogelijkheden bij elkaar. In de elfde minuut was Excelsior al dichtbij de openingsgoal. Jeffry Fortes krulde zijn schot op de lat. Net na een halfuur spelen kopte Elias Már Omarsson van dichtbij de bal op de lat. Excelsior had tegen De Graafschap de beste kansen tijdens de eerste helft.

In de tweede helft hielden beide teams elkaar in evenwicht. De Graafschap leek in de 56e minuut de score te openen via Ralf Seuntjens, maar zijn goal werd afgekeurd na een overtreding op Excelsior-doelman Alesssandro Damen. Tien minuten later was Rai Vloet voor Excelsior gevaarlijk. Zijn schot werd moeizaam gekeerd door De Graafschap-keeper Hidde Jurjus. Vlak voor tijd plaatste Vloet een vrije trap nog een metertje over.

Ondanks De Graafschap-Excelsior een boeiende wedstrijd was, vielen er geen goals op de Vijverberg.

De Graafschap - Excelsior 0-0 (0-0)

Opstelling Excelsior: Damen; Haspolat, Oude Kotte, Horemans, Matthys; Fortes, Vloet, Bruins; Verhaar (70' Mendes Moreira), Meijer (75' Zwarts), Omarsson