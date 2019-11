FC Dordrecht in ondertal gelijk tegen TOP Oss (1-1)

De thuisploeg startte goed aan het duel. In het openingskwartier kreeg Pedro Marques twee goede kansen, die de Portugese spits echter niet benutte. Iets na het halfuur opende FC Dordrecht wel de score. Jari Schuurman tikte de 1-0 binnen.

Maar vier minuten later maakte TOP Oss alweer gelijk. Philippe Rommens schoot fraai de 1-1 binnen. Tot overmaat van ramp pakte Noah Lewis namens FC Dordrecht even later zijn tweede gele kaart, waardoor de Schapenkoppen verder moesten met tien man.

In de tweede helft werd het publiek aan de Krommedijk nauwelijks verwend. TOP Oss speelde met een man meer, maar de Noord-Brabanders konden het FC Dordrecht weinig moeilijk maken. Namens de thuisploeg was Renny Smith in de tweede helft het meest gevaarlijk. In de 73e minuut schoot de middenvelder op de paal en vlak voor tijd zag Smith zijn volley nog gekeerd worden.

FC Dordrecht - TOP Oss 1-1 (1-1)

31' 1-0 Jari Schuurman

35' 1-1 Philippe Rommens

Rood: 38' Noah Lewis (FC Dordrecht, 2x geel)

Opstelling FC Dordrecht: Stoskovic; Gronsveld, Lewis, De Abreu, Ormonde-Ottewill; Schuurman, Wehrmann, Smith; Achahbar (68' Schalekamp), Marques (85' Green), Hogesteger (46' Montsma)