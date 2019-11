Handtas en geld weg na ritje met Trevvel

Mevrouw van Deursen uit Rotterdam-IJsselmonde is nog steeds ontdaan van wat haar is overkomen. Tijdens een rit met een busje van Trevvel verdween vorige maand plotseling haar handtas. Twee weken later dook de tas weer op, maar bleek al het geld uit haar portemonnee gestolen. Trevvel belooft de schade te vergoeden.

Hennie van Deursen (85) is slecht ter been en maakt daarom al jaren gebruik van de diensten van Trevvel. "Boodschapjes doen, op visite... Ik bel ze voor van alles". Op 12 oktober stond ze na het boodschappen doen al een poos te wachten op het busje. "Hij was te laat en ik stond te klappertanden van de kou. Zegt de chauffeur: 'stap maar snel in, ik zet je rollator wel in de wagen.'"

Maar aan de handvatten van haar rollator hing ook haar handtas, die in alle haast mee achterin de wagen gaat. Als ze thuis haar boodschappen uitpakt, mist mevrouw van Deursen haar handtas. "Dus ik bel gelijk naar Trevvel, maar de chauffeur zei dat ik helemaal geen tas bij me had."

Lege portemonnee

Hennie van Deursen belt de politie en blijft ook bellen met het kantoor van Trevvel, waar ze volhouden haar tas niet te hebben gevonden. Maar twee weken later blijkt de tas er toch te zijn. "Stond er ineens iemand van Trevvel voor mijn deur met mijn tas", vertelt Hennie. "Alles zat er nog in, maar mijn portemonnee was helemaal leeggehaald. Honderdzestig euro zat erin."

Als mevrouw van Deursen diezelfde avond op Rijnmond een reportage ziet over klachten over Trevvel, belt ze de redactie. "Toen hebben jullie gebeld met Trevvel en namen ze weer contact met mij op. Ze wilden langskomen om eens te praten."



De volgende dag krijgt Van Deursen bezoek van "een manager van Trevvel", vertelt ze. "Hij zei dat hij me die honderdzestig euro ging overmaken. En dat mijn tas gevonden was bij het schoonmaken van de auto, waarna hij mogelijk door weer andere mensen is leeggehaald."

Aangifte

Mevrouw van Deursen heeft aangifte gedaan bij de politie. Ze is blij dat ze haar tas weer terug heeft en dat Trevvel het gestolen geld wil vergoeden. "Maar ik had inmiddels voor bijna tweehonderd euro een nieuwe tas en een nieuwe portemonnee gekocht. Dat geld krijg ik niet terug natuurlijk."

Wel blijft ze met Trevvel reizen, zegt ze. "Maar ik hou mijn handtas voortaan beter in de gaten."

Trevvel wil niet reageren op het verhaal van mevrouw van Deursen, maar bevestigt dat een manager is langs geweest en het geld wordt teruggestort. "Zij is daarmee tevreden en we hopen dat de zaak hiermee naar tevredenheid is opgelost", zegt een woordvoerder.