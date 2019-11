Spoedeisende hulp bij dieren: bel, ook bij twijfel

Een auto rijdt de kat aan, de hond slikt een duplo-blokje door of de parkiet is benauwd: een huisdier kan zomaar van alles markeren. Overdag leg je contact met je dierenarts, maar hoe werkt dat bij nacht en ontij? Rijnmondexpert John de Deugd, dierenarts in Ridderkerk, vertelt alles wat je moet weten over spoedeisende zorg bij dieren.

In tegenstelling tot de spoedeisende hulp voor mensen is er niet één alarmnummer wat er gebeld kan worden bij een ongeluk of ziekteverschijnselen. "Helaas is het niet landelijk, maar regionaal. Bij ons in de regio is dat het spoednummer van de Spoed- & Verwijskliniek in Barendrecht (085-4877090)."

Dat nummer is er voor zorg die niet kan wachten tot het reguliere spreekuur. Maar als je dat nummer belt, staat er niet automatisch een dierenambulance voor de deur. Het vervoer wordt geregeld door een aparte organisatie. "De meeste mensen komen zelf met hun dier in de auto. Als je geen vervoer hebt, kan je zelf de dierenambulance bellen, dat is het handigst."

Maagdraaiing

Maar wanneer bel je nu met dit spoednummer? "Het kan gewoon braken of diarree zijn, wat te lang aanhoudt waardoor dieren uitdrogen en het weekend niet overkomen", zegt De Deugd. "Tot een kat die aangereden wordt en fracturen of wonden heeft en aan het bloeden is."

Omdat het zo uiteenloopt wat gevaarlijk voor een dier kan zijn, geeft De Deugd het advies om vooral niet te lang te wachten: bel bij twijfel voor overleg. Wel zijn er symptomen waarbij er bij hondenbaasjes gelijk een alarmbelletje af moet gaan: het loze braken.

"Dan willen honden wel braken, maar dan komt er niks", legt de dierenarts uit. "Dat is een symptoom dat honden een maagdraaiing hebben. De maag is dan in de buik gedraaid en sluit de voor- en de achterkant af en wordt heel snel dikker. Die honden zijn binnen een paar uur dood als je daar niks aan doet."

Zuurstofgebrek

Bij katers moet je er dan juist weer op letten of ze nog kunnen plassen. "Als het lijkt alsof hij zit te plassen maar er komt niets, dan zeggen mensen 'Ja, ja, hij zal wel blaasontsteking hebben, ik wacht nog even af'. Maar bij een kater is het écht zaak dat de mensen met het dier langskomen om te voelen of die blaas wel leeg is, of hij zijn urine wel kwijt kan. Als je daar te lang mee wacht, dan gaat hij daar ook dood aan."

En alle diereneigenaren moeten bij benauwdheid meteen de telefoon grijpen. "Dan moet je er vaak echt snel bij zijn. Zeker bij ernstige benauwdheden, waarbij dieren blauw worden door zuurstofgebrek." Als je dan niet meteen belt, dan kan het zijn dat een dier het niet redt.

Bellen

Omdat het per dier zo verschillend is welke aandoening ernstig is, is de tip van De Deugd dan ook dat je als diereneigenaar moet weten waar je moet zijn. "Zorg dat je weet waar de spoeddienst zit in de buurt en dat je daar een telefoonnummer van hebt. Als het heel acuut is, kan je dan bellen om te komen."

Maar daar blijft het niet bij. Ook bij twijfel is er maar één devies: bellen! "Dan kan je overleggen of iets nog een nacht of misschien wel twee dagen kan wachten of niet."